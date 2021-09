Inter, con la Samp come contro il Genoa: con Dzeko c'è Sensi

Come all'esordio a San Siro con il Genoa, senza Lautaro (allora squalificato) e senza Correa (ancora alla Lazio), con Dzeko assistito da Sensi e Calhanoglu libero di avanzare alle spalle del bosniaco, intercambiandosi con l'azzurro. Per quanto l'Inter stia facendo di tutto per accelerare il rientro dei sudamericani dalla trasferta oltre-oceano, Lautaro e Correa (ma anche Vecino e Vidal) non potranno essere in Italia prima di venerdì sera/notte, potendosi così unire ai compagni solo per l'ultimo allenamento pre-Sampdoria di sabato. Ma va da sè che, per gli ovvi postumi del volo intercontinentale, la coppia che ha sbancato Verona siederà in panchina a Marassi, pronti però tanto Lautaro quanto Correa a entrare per almeno uno spezzone di partita nel caso ce ne fosse la necessità.