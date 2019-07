Dopo Lukaku e Dzeko, per l'Inter si è complicata notevolmente anche la pista che porta a Edinson Cavani. Una prima chiusura alla ipotesi di trasferimento a Milano, infatti, sarebbe arrivata proprio dal Matador che sarebbe intenzionato a restare un altro anno al Psg e andare in scadenza contrattuale nel 2020. Inoltre l'uruguayano avrebbe l'obiettivo di superare i 200 gol con la maglia del club francese. Per l'Inter si segnala l'accelerata per Rebic.