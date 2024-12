Inter, Calhanoglu: "Vorrei chiudere la carriera in nerazzurro. Sul Bayern..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro raccontando anche un retroscena di mercato: "La mia speranza è quella di chiudere la carriera all'Inter - le parole del turco -. Anche perché ormai non sono più così giovane. Sicuramente posso assicurare che resterò il più a lungo possibile. In estate mi voleva il Bayern, ma io ho detto subito al mio agente: 'Parla con l’Inter, non con me. Farò solo quello che vogliono loro'. L'Inter mi ha sempre sostenuto, ringrazio soprattutto Ausilio".