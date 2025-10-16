Indonesia: esonerato Patrick Kluivert

La Federazione calcistica indonesiana ha annunciato di aver esonerato Patrick Kluivert, allenatore della nazionale maggiore. La decisione arriva dopo un accordo reciproco per la risoluzione consensuale del contratto biennale concordato a inizio 2025. Pesa la mancata qualificazione ai prossimi mondiali del 2026, decisa dalle recenti sconfitte per 2-3 contro l'Arabia Saudita e per 1-0 contro l'Iraq. La Federazione ha ringraziato Kluivert per l'impegno e la dedizione: "Questo passo rientra in una valutazione complessiva del programma di sviluppo del calcio nazionale".