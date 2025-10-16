Ufficiale: Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli

© Getty Images
È arrivato l'annuncio ufficiale, Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli. Il tecnico si lega al club toscano fino al 30 giugno 2027. Di seguito il comunicato del club:
Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.
Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico.