Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Ufficiale: Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli

16 Ott 2025 - 12:40
© Getty Images

© Getty Images

È arrivato l'annuncio ufficiale, Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli. Il tecnico si lega al club toscano fino al 30 giugno 2027. Di seguito il comunicato del club:

Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi. 

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:10
Inter, Bisseck può chiedere la cessione
13:00
Indonesia: esonerato Patrick Kluivert
12:50
Bologna e Skorupski ancora insieme fino al 2027
12:40
Ufficiale: Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli
12:06
Dionisi-Empoli: accordo vicino