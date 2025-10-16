Inter, Bisseck può chiedere la cessione

© Getty Images
Momento no per Yann Bisseck: da inizio stagione il difensore tedesco ha fatto registrare solo due presenze in nerazzurro, di cui una nella sconfitta casalinga contro l'Udinese di cui è stato uno dei protagonisti in negativo. Dalle 27 presenze in Serie A dello scorso anno, Bisseck ha visto rallentare il suo percorso, indietreggiando nelle gerarchie di Chivu e della Germania.
Il classe 2000 ha bisogno di rilanciarsi in vista del mondiale, e se con l'Inter non troverà il giusto spazio, potrebbe chiedere la cessione già a gennaio. Negli scorsi mesi i nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 30 milioni da parte del Crystal Palace ma, se arrivasse una nuova offerta simile dalla Premier, stavolta il rifiuto sarebbe tutt'altro che scontato.