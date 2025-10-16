Dionisi-Empoli: accordo vicino

© Getty Images
Giornata importante in casa Empoli, dove è atteso a ore l'annuncio di Alessio Dionisi come nuovo allenatore. Il club toscano, allenato in precedenza da Guido Pagliuca, si trova attualmente al dodicesimo posto con 9 punti in 7 partite giocate. Per Dionisi si tratterebbe di un ritorno, quattro anni dopo la stagione in cui riuscì a portare l'Empoli in Serie A per poi passare sulla panchina del Sassuolo. L'allenatore ha risolto ieri il suo contratto con il Palermo, a testimonianza del fatto che a breve potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.