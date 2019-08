Inter, servono altri rinforzi: Vidal e Rakitic per il centrocampo

MANOVRE NERAZZURRE

Mentre in attacco non si è ancora sbloccata la situazione riguardante Icardi, che in qualche modo sta bloccando il mercato in entrata nerazzurro, l'Inter è al lavoro per rinforzare ulteriormente il centrocampo di Conte. Dopo Sensi e Barella, al nuovo tecnico servono altri giocatori visto che - oltre al Nainggolan (a un passo dal Cagliari) - anche Joao Mario e Borja Valero potrebbero presto lasciare Milano. I nomi più caldi delle ultime ore sono quelli di Vidal e Rakitic, in esubero al Barcellona e pronti a cambiare aria.

L'acquisto di De Jong toglierà certamente minuti ai due centrocampisti del Barcellona, che sono stati messi sul mercato e rappresentano un profilo ideale per Conte visto che garantiscono qualità, esperienza e personalità. Vidal, in particolare, è esploso proprio con il tecnico ai tempi della Juventus mentre il croato a Milano ritroverebbe due compagni di nazionale, oltre che amici, come Perisic e Brozovic. La sensazione è che, con il passare dei giorni, l'Inter possa strappare condizioni sempre più favorevoli per uno dei due centrocampisti. Ma è anche vero che il tempo sta passando e la pazienza di Conte, che scalpita per i rinforzi, è sempre più messa a dura prova.