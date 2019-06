Psg, Al-Khelaifi: "Non voglio più comportamenti da star"

16/06/2019

Nasser Al-Khelaifi avverte il Paris Saint Germain, la prossima stagione dovranno cambiare molte cose: "I giocatori devono assumersi le loro responsabilità, non sono qui per divertirsi ma per lavorare di più. Non accetto comportamenti da star. E se qualcuno non è d'accordo, le porte sono aperte: ciao!". Il presidente, pur senza menzionare nessuno in particolare, sembra riferirsi a Neymar soprattutto nel passaggio in cui sottolinea alcuni eccessi comportamentali.