Psg, Neymar si taglia l'ingaggio pur di tornare al Barcellona

23/06/2019

O Ney si 'sacrificherebbe' perché vuole tornare a divertirsi cancellando i numerosi problemi, anche con i compagni (Cavani ad esempio), incontrati in Francia. Il feeling con il Psg infatti non è mai scattato davvero e soprattutto nella scorsa stagione la stella verdeoro ha fatto parlare di sè più per diverse questioni extra-campo e per gli infortuni che per le prestazioni sul rettangolo verde. Stando a quanto rivelato da Sport nella prima pagina odierna Neymar sarebbe ottimista sulla riuscita dell'affare e avrebbe inviato un messaggio rassicurante su Whatsapp agli ex compagni: "Tranquilli, verrò".



In realtà va trovata l'intesa tra i due club al netto di tutti gli indizi positivi sulla fattibilità dell'affare. Il Psg, naturalmente, non farà alcuno sconto per un giocatore pagato 222 milioni. In Catalogna stanno studiando l'offerta giusta e si rincorrono le indiscrezioni sulla proposta da presentare a Nasser Al-Khelaïfi. 100 milioni più Umtiti, Rakitic e Dembelé è l'ultima, in ordine di tempo, formula rilanciata dai media iberici.