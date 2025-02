Si conclude dopo pochi mesi l'esperienza di Samuel Iling Junior al Bologna. L'Aston Villa ha deciso di interrompere il prestito per l'ex giocatore della Juventus riportandolo in Inghilterra e girandolo al Middlesbrough: "L'Aston Villa può confermare che Samuel Iling-Jr è stato richiamato dal prestito al Bologna e si unirà immediatamente al Middlesbrough per il resto della stagione" ha spiegato il club.