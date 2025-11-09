Il sogno del Milan per l'attacco è solo uno: Robert Lewandowski

Secondo Sportitalia la punta che il Milan sta sognando per rinforzare l'attacco è Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ha un contratto in scadenza a giugno col Barcellona ma, nonostante l'interesse, viene sottolineato che l'operazione sarà praticamente impossibile nella finestra di gennaio sia per i costi dell'ingaggio (30 milioni lordi) anche a causa delle difficoltà del club catalano: "Il Barcellona non ha risorse economiche per programmare un investimento importante a metà stagione. Lo farà in estate per il ruolo di centravanti".