Mercato

Il sogno del Milan per l'attacco è solo uno: Robert Lewandowski

09 Nov 2025 - 12:04
ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN © IPA

Secondo Sportitalia la punta che il Milan sta sognando per rinforzare l'attacco è Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ha un contratto in scadenza a giugno col Barcellona ma, nonostante l'interesse, viene sottolineato che l'operazione sarà praticamente impossibile nella finestra di gennaio sia per i costi dell'ingaggio (30 milioni lordi) anche a causa delle difficoltà del club catalano: "Il Barcellona non ha risorse economiche per programmare un investimento importante a metà stagione. Lo farà in estate per il ruolo di centravanti". 

Secondo Sportitalia ci sarebbe comunque stato un contatto diretto tra la dirigenza rossonera e l'agente del giocatore Pini Zahavi che nel Milan gestisce gli interessi di Nkunku. 

ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN
12:04
Il sogno del Milan per l'attacco è solo uno: Robert Lewandowski
Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni
11:00
Inter, attenta: il Liverpool pronto a offrire oltre 100 milioni per Bastoni
10:20
Pellegrino sull'interesse del Milan: "Bello che si parli di una squadra del genere"
08:52
Inter: dirigenza al lavoro per il rinnovo di Carlos Augusto
23:24
PSG, Hakimi ko. Luis Enrique: "Sempre attenti sul mercato"