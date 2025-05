Il Real Madrid sempre più vicino a Carreras

Dopo aver sistemato la posizione di terzino destro con l'arrivo di Trent Alexander Arnold a parametro zero, il Real Madrid punta a rinforzarsi sulla fascia sinistra. E il primo nome della lista dei blancos è quello di Alvaro Carreras. Il terzino del Benfica piace moltissimo, tanto che, dopo la finale di coppa di Portogallo, i contatti tra i vertici spagnoli e quelli lusitani si stanno intensificando. Il Real ha già un accordo di massima con gli agenti del calciatore per un contratto di 6 anni, ora va trovata la quadra con il Benfica. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, anche in virtù degli ottimi rapporti tra i due club, la fumata bianca sarebbe molto vicina: la prima offerta del Real dovrebbe aggirarsi intorno ai 40/45 milioni di euro.