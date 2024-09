Juve, occhio all'ex al veleno: Allegri tratta col Benfica

champions

Il tecnico toscano potrebbe sostituire l'esonerato Schmidt e ritrovarsi i bianconeri contro nell'ultima giornata di Champions

A volte tornano e, nel caso specifico, potrebbe anche non essere esattamente un piacere. Max Allegri, salutata la Juve per fare spazio a Thiago Motta, potrebbe finire per ritrovarsi i bianconeri da avversari in Champions League. La questione è semplicissima: il Benfica ha appena esonerato Schmidt e, tra i candidati alla sua sostituzione, c'è proprio l'allenatore toscano che, tra l'altro, ritroverebbe in Portogallo Angel Di Maria, con il quale i rapporti furono a dir poco burrascosi.

La data da segnare in rosso sul calendario è il 29 gennaio, ultima giornata del rinnovato girone. La sede, perché non manchi proprio nulla, è l'Allianz Stadium, il luogo del delitto perfetto. Accadrà davvero? Ancora presto per dirlo, ma diciamo che il "rischio" c'è ed è concreto anche perché il suo agente Giovanni Branchini sarebbe a Lisbona proprio per trattare.