Allegri, niente Benfica: il club portoghese ha scelto Bruno Lage

Max Allegri non riparte dal Benfica, che ha scelto Bruno Lage come successore dell'esonerato Roger Schmidt sulla panchina delle Aquile. L'ex tecnico della Juventus era stato accostato nei giorni scorsi al club portoghese e il suo agente Giovanni Branchini sarebbe stato a Lisbona proprio per trattare. Ma alla fine il presidente Rui Costa ha optato per una vecchia conoscenza del Benfica, con cui ha già vinto una Liga (2018-2019) e una Supercoppa (2019). Lage ha già incontrato la dirigenza del Benfica e, come riferisce il quotidiano portoghese A Bola, c'è da definire durata del contratto e stipendio ma l'annuncio è un passo.