Il Newcastle piomba su Gatti: la Juventus ci pensa e riapre la strada verso Calafiori

L'INTRECCIO DI MERCATO

Il club inglese avrebbe intensificato i contatti sul difensore bianconero aprendo così a una possibile trattativa che potrebbe portare a Torino il calciatore del Bologna e della Nazionale

In casa Juventus non si lavora soltanto a centrocampo per l'approdo di Khephren Thuram, ma si prospettano grandi manovre anche in difesa. Il pallino di Thiago Motta è chiaramente Riccardo Calafiori, protagonista con l'Italia agli Europei e inserito nella morsa fra i tentativi di trattenerlo da parte del Bologna e le richieste dall'estero. Per sbloccare la situazione ci potrebbe pensare Federico Gatti, non inserito ufficialmente nella lista partenti, ma pronto a un eventuale addio in caso dell'offerta giusta.

Una proposta che potrebbe arrivare direttamente dall'Inghilterra con il Newcastle che avrebbe intensificato i sondaggi negli ultimi giorni e che starebbe spingendo la Juventus a valutare un'eventuale cessione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero necessario almeno 25-30 milioni di euro per convincere il club di Gianluca Ferrero a mollare il colpo, un'idea che potrebbe trasformarsi in realtà nei prossimi giorni attraverso un'offerta ufficiale.

A quel punto arriverebbe denaro fresco nelle casse juventine con Cristiano Giuntoli che potrebbe virare su Bologna e tentare l'acquisto di Calafiori. I felsinei sono fermi a una richiesta attorno ai 40 milioni di euro, considerato che la metà andrà al Basilea, tuttavia non è escluso uno sconto attraverso una contropartita tecnica gradita agli emiliani o l'inserimento di una serie di bonus raggiungibili durante la stagione e che portino alla cifra concordata. Sul difensore rossoblu ci sono anche il Bayern Monaco e il Manchester City che starebbero prendendo informazioni su di lui proponendo sia al giocatore che alla società cifre più appetibili.

Nel caso in cui l'affare Calafiori non vada in porto, Giuntoli sta lavorando per un'alternativa che potrebbe essere rappresentata da Jean-Clair Todibo, in forza anche lui al Nizza e con un costo simile a quello dell'ex giocatore della Roma. Il francese era già promesso sposo del Manchester United quando la UEFA ha detto no per via di Jim Radcliffe, proprietario di entrambe i club. Affare saltato e Juventus che torna in gioco prepotentemente complice i buoni rapporti creatisi con la trattativa Thuram.

Se nemmeno questa strada fosse percorribile, nessun problema, esiste un'ulteriore alternativa rappresentata da Jakub Kiwior, in uscita dall'Arsenal, ma soltanto a titolo definitivo. Il polacco è stimato circa 30 milioni di euro dai Gunners, la cifra che arriverebbe con la cessione di Gatti, oltre ad avere dalla propria l'esperienza in Serie A coltivata con lo Spezia e l'età di 24 anni che lo rendono ancora un ottimo prospetto. Il club inglese avrebbe modo di fare una plusvalenza di ventidue milioni, ma tutto dipenderà da cosa accadrà con Gatti.