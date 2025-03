Il Napoli vuole regalarsi un bel colpo di mercato per l'estate, tuttavia sarà necessario far i conti con gli altri. La squadra partenopea vorrebbe puntare su Igor Paixao secondo quanto riportato da Il Mattino, tuttavia il Feyenoord chiederebbe 35 milioni di euro, mentre il Napoli non vuol andare oltre i 25 milioni.