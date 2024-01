Il Napoli rilancia per Samardzic, per la Juve spunta Ederson: duello a centrocampo

© Getty Images

Max Allegri fa melina, Giuntoli depista. De Laurentiis, intanto, si guarda intorno ma contemporaneamente prova il rilancio per accontentare Mazzarri. Juve e Napoli, insomma, "giocano" sul mercato una partita tutta a centrocampo, con Samardzic ancora oggetto del contendere. A meno che, come trapelato, l'obiettivo vero dei bianconeri per rinforzare la linea mediana sia un altro, vale a dire Ederson dell'Atalanta. Vero è che la Juve si era mossa già nei mesi passati per provare a bloccare un altro atalantino, Koopmeiners: obiettivo quanto mai complesso da raggiungere a gennaio, più plausibile in estate. Per caratteristiche tattiche ad Allegri piace però molto il compagno di squadra brasiliano, più del talentuoso ma ancora acerbo Samardzic: da qui allora un sondaggio di Giuntoli con l'Atalanta che però al momento, accogliendo il niet di Gasperini, ha alzato un muro di no. Partita chiusa? No, tutt'altro. Gli ultimi giorni di gennaio saranno quelli chiave, specie se il rilancio di De Laurentiis per il serbo dell'Udinese porterà alla svolta attesa in casa Napoli: a quel punto la Juve giocherebbe a carte scoperte, puntando tutto sui due gioielli atalantini.