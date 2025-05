Il Man Utd fa il prezzo per Rashford: inglese in uscita

L'Aston Villa senza qualificaizone alla prossima Champions League non ha potuto attivare l'opzione per trattenerlo. Ora dunque Marcus Rashford dovrà fare ritorno al Manchester. L'inglese però, a meno di clamorose sorprese, sarà solo di passaggio allo United: la sua avventura con i Red Devils sembra ormai ai titoli di coda. Ragione per cui molte squadre si sarebbero già fatte sotto per assicurarsi il classe '93. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lo United è disposto a lasciar partire Rashford per la cifra che era stata concordata con l'Aston Villa, ovvero 40 milioni di euro.