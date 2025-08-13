Il Liverpool accelera per Leoni: si può chiudere entro il weekend, pronti 35 milioni

Leoni è lusingato dall'interessamento degli inglesi e sarebbe ben contento di trasferirsi ad Anfield, l'unico punto interrogativo sarebbe legato al minutaggio che il classe 2006 potrebbe trovare in Inghilterra: è vero che al momento Arne Slot ha soltanto due centrali a disposizione (Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe anche lasciare presto i Reds) oltre al lungodegente Joe Gomez. Ma il Liverpool, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe acquistare anche Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni. Una durissima concorrenza che potrebbe togliere spazio a Leoni, mettendo a serio repentaglio una chiamata azzurra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale.