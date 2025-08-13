Logo SportMediaset
Il Liverpool accelera per Leoni: si può chiudere entro il weekend, pronti 35 milioni

Gli inglesi pronti a soddisfare le richieste del Parma per il centrale che può raggiungere subito la Premier

13 Ago 2025 - 18:46

Giovanni Leoni potrebbe rappresentare l'ennesimo caso di fuga di talento. Il giovane centrale italiano infatti dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool. I Reds sono convinti dell’investimento su un giocatore che ritengono dal futuro assicurato e sarebbero pronti a soddisfare in toto le richieste degli emiliani: 35 milioni bonus compresi.

NODO MINUTAGGIO

Leoni è lusingato dall'interessamento degli inglesi e sarebbe ben contento di trasferirsi ad Anfield, l'unico punto interrogativo sarebbe legato al minutaggio che il classe 2006 potrebbe trovare in Inghilterra: è vero che al momento Arne Slot ha soltanto due centrali a disposizione (Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe anche lasciare presto i Reds) oltre al lungodegente Joe Gomez. Ma il Liverpool, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe acquistare anche Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni. Una durissima concorrenza che potrebbe togliere spazio a Leoni, mettendo a serio repentaglio una chiamata azzurra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale.

Al momento comunque, è da escludere una sua permanenza in prestito al Parma per un'altra stagione. I Reds infatti sono intenzionati a portare subito in Inghilterra il centrale romano per fargli fare un anno di apprendistato sotto l'ala di un totem come Virgil Van Dijk. L'idea è preparare Leoni per la prossima stagione quando, con buone probabilità, Konaté saluterà a zero.

