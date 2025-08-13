Il Liverpool accelera per Leoni: si può chiudere entro il weekend, pronti 35 milioni

Gli inglesi pronti a soddisfare le richieste del Parma per il centrale che può raggiungere subito la Premier
Giovanni Leoni potrebbe rappresentare l'ennesimo caso di fuga di talento. Il giovane centrale italiano infatti dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool. I Reds sono convinti dell’investimento su un giocatore che ritengono dal futuro assicurato e sarebbero pronti a soddisfare in toto le richieste degli emiliani: 35 milioni bonus compresi.
Leoni è lusingato dall'interessamento degli inglesi e sarebbe ben contento di trasferirsi ad Anfield, l'unico punto interrogativo sarebbe legato al minutaggio che il classe 2006 potrebbe trovare in Inghilterra: è vero che al momento Arne Slot ha soltanto due centrali a disposizione (Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe anche lasciare presto i Reds) oltre al lungodegente Joe Gomez. Ma il Liverpool, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe acquistare anche Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni. Una durissima concorrenza che potrebbe togliere spazio a Leoni, mettendo a serio repentaglio una chiamata azzurra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale.
Al momento comunque, è da escludere una sua permanenza in prestito al Parma per un'altra stagione. I Reds infatti sono intenzionati a portare subito in Inghilterra il centrale romano per fargli fare un anno di apprendistato sotto l'ala di un totem come Virgil Van Dijk. L'idea è preparare Leoni per la prossima stagione quando, con buone probabilità, Konaté saluterà a zero.
