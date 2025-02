Il Lione fa ricorso contro il trasferimento di Kvara al Psg

Il presidente del Lione, John Textor, sostiene che il trasferimento di Kvaratskhelia dal Napoli al Psg sia stato irregolare. Il motivo? Secondo quanto dichiarato all'Equipe dall'americano, il georgiano sarebbe stato acquistato "grazie ai finanziamenti da parte del Qatar" che non sarebbero permessi dal regolamento della Ligue1 che "vieta sussidi esterni". Kvara dunque, secondo le proteste di Textor, non avrebbe potuto disputare l'ultima partita di campionato, guarda caso contro il Lione. Nel caso in cui il ricorso fosse accolto, il Psg perderebbe la partita a tavolino, ma il Lione non guadagnerebbe i tre punti relativi alla vittoria.