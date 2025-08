Il Lens tenta Thauvin: offerta da 6 milioni sul tavolo dell'Udinese

Florian Thauvin potrebbe lasciare Udine: sul classe '93 è fortissimo l'interesse del Lens. Secondo quanto riporta l'Equipe, il club francese in gran segreto starebbe portando avanti da settimane le trattative con i friulani per riportare in patria il 10 bianconero, tanto che sarebbe stata presentata anche un'offerta ufficiale da 6 milioni di euro. Thauvin sembra tentato dalla possibilità di tornare a giocare in Francia, nonostante l'Udinese abbia esercitato l'opzione di rinnovo del suo contratto fino al 2026. Il calciatore nel frattempo si sta allenando per arrivare preparato alla prossima stagione: nell'amichevole contro il Twente ha ritrovato i primi minuti in campo dopo un periodo ai box per una fascite plantare.