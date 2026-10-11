Il Genoa cambia in dirigenza: addio Diego Lopez, in arrivo l'ex Juve Modesto e Melissano

11 Ott 2026 - 09:44
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Il Genoa cambia strada in dirigenza: addio al Chief of Football Diego Lopez (nel mirino del Burnley) e pronti al suo posto l'ex direttore tecnico della Juve Francois Modesto e l'ex Spezia e Fiorentina Stefano Melissano. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, con i nuovi delegati al mercato rossoblù pronti a insediarsi nel corso della prossima settimana. Lopez saluta dopo meno di un anno: fu lui a portare Daniele De Rossi in panchina. 

Genoa, addio Modesto: il comunicato

 "Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l’impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell’area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

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