Il Genoa cambia in dirigenza: addio Diego Lopez, in arrivo l'ex Juve Modesto e Melissano

Il Genoa cambia strada in dirigenza: addio al Chief of Football Diego Lopez (nel mirino del Burnley) e pronti al suo posto l'ex direttore tecnico della Juve Francois Modesto e l'ex Spezia e Fiorentina Stefano Melissano. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, con i nuovi delegati al mercato rossoblù pronti a insediarsi nel corso della prossima settimana. Lopez saluta dopo meno di un anno: fu lui a portare Daniele De Rossi in panchina.