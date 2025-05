Il futuro di Nico Paz non è ancora scritto: nuovi contatti Como-Real

Da pochi giorni è stato premiato come migliore under23 della Serie A, ma non serviva questo riconoscimento per accendere i riflettori sul talento di Nico Paz. L'argentino ha incantato fin dalle prime settimane sul lago di Como, attirando l'interesse di moltissimi grandi club. Il Real Madrid però non ha mai perso di vista il classe 2004, sul quale vanta il 50% sulla rivendita e tre opzioni di riacquisto: una per quest’estate dal valore di 8 milioni, una per la prossima a 9 e nel 2027 a 10 milioni. I Blancos, su inidcazione di Xabi Alonso, vorrebbero riportare Nico a Valdebebas fin da subito. I primi incontri tra i dirigenti madridisti e gli agenti dell'argentino non hanno portato a una fumata bianca, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio. Il Como vorrebbe dunque provare a trattenere il giocatore: magari lasciando al Madrid per il Mondiale per Club per poi riaggregarlo al gruppo nelle settimane successive.