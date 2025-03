Il fratello di Kean: "Futuro? Vuole fare la storia della Fiorentina"

"Futuro? Noi pensiamo solo a Firenze per adesso, vuole andare in Champions con la Fiorentina. Vuole fare la storia con questa squadra. Poi è normale che quando fai bene le proposte importanti arrivano ma pensiamo solo a rimanere qua". Così Giovanni Kean, fratello di Moise, nel corso di un'intervista a Radio Bruno: "A Firenze ha percepito subito fiducia ed era quello di cui aveva bisogno. Alla Juventus ci aspettavamo più considerazione ma la Fiorentina ci ha convinti subito per il progetto. Aveva bisogno di una piazza così, si sta trovando benissimo".