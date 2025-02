Il ds Nani: "Lucca aveva richieste ma Udinese non voleva cederlo ora"

"E' stata una bella partita, una delle pcohe che ho visto divertendomi quest'anno visto che spesso mi capita di soffrire. Sono contento, la squadra ha giocato con personalità e a viso aperto. Non è la prima volta quest'anno, penso ai due match di campionato con l'Atalanta. Siamo contenti dei progressi della squadra, del mister e dei giocatori". Così il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Su Lucca blindato a gennaio. "Abbiamo sempre detto che non volevamo vendere i nostri giocatori più pregiati a gennaio, poi è normale che abbiano delle richieste. Lucca è uno di questi, come tanti altri. Il ragazzo ha capito la nostra volontà - ha aggiunto - e si è messo a disposizione della squadra. E' naturale che tutti abbiano l'ambizione di andare nei grandi club, ma ci sono modi e tempi giusti. Volevamo tenerlo e l'abbiamo fatto. Ha dimostrato di essere un grande professionista, ha un futuro importantissimo anche con la Nazionale, è un calciatore che ha tutto".