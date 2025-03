Il domino degli allenatori: tante big di Serie A verso il cambio di panchina

Si prevede un finale di stagione bollente per gli allenatori. Le grandi della Serie A vanno quasi tutte verso il cambio di panchina. A parte l'Inter, con tutte le incognite del caso per Simone Inzaghi se non dovesse riuscire a centrare nessuno dei tanti obiettivi per cui è in corsa, tutte le big vanno verso una rivoluzione tecnica che, per qualcuna, sconfessa un cambio radicale che risale solo a qualche mese fa, mentre per altre è semplicemente una svolta fisiologica dopo parecchie stagioni.