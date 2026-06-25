Il calciomercato italiano in cifre: chi ha speso di più fino a ora in Serie A? La classifica

Solo due squadre italiane nella top 10 degli "spendaccioni" d'Europa: Napoli e Juventus, rispettivamente terza e decima. A dominare è il Liverpool con 103.6 milioni per Jeremy Jacquet (63.60 al Reims) e 40 per Victor Munoz dall'Osasuna. Seconda posizione per il Barcellona, su cui pesano gli 80 milioni secchi spesi per Anthony Gordon. Quarta posizione per il Chelsea, 50.7 milioni per Quenda dallo Sporting Lisbona, 10 per Denner e 2.4 per Satpaev dal Kairat Almaty: totale, 63.1 milioni. Inaspettato quinto posto per lo Sporting Lisbona: 61.7 milioni per 4 giocatori, Rodrigo Zalazar a 30, Doumbia (dal Venezia!) a 20, 7 per il mediano Silas Andersen e 4 per Pedro Lima. Segue il Tottenham con un singolo nuovo arrivo: Van Hecke a 60 milioni, dal Brighton. Settimo il Real Madrid: nonostante le promesse di Florentino di spendere 150 milioni per una star, per ora sono arrivati "solo" Cucurella a 55 milioni, Konate e Bernardo Silva a zero euro. Ci sarebbe Dumfries, ma non è ancora ufficiale. Ottavo il Bayer Leverkusen, scatenato sul mercato: 29.5 milioni per Afonso Moreira da Lione, 9 per Kenneth Eichorn dall'Hertha Berlino, 8 per la recompra di Kerem Alajbegovic dal Salisburgo e 5 per Damjanovic dalla Stella Rossa di Belgrado, totale 53 milioni. Prima della Juve, decima e di cui abbiamo già trattato, c'è l'Arsenal: 52 milioni per il riscatto di Piero Hincapié.