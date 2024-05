Il Besiktas aspetta Mourinho: "La prossima settimana incontro decisivo in Italia"

© Getty Images

José Mourinho è pronto a tornare in panchina dopo l'esonero dalla Roma a metà gennaio. Non al Fenerbahce, come si vociferava nei giorni scorsi, ma comunque a Istanbul, in Turchia. Il vicepresidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, ha infatti dichiarato che "circa un mese fa ho incontrato Mourinho a Istanbul e ha accolto con favore la nostra offerta. Abbiamo soddisfatto le sue aspettative finanziarie, lavoriamo sulle sponsorizzazioni e siamo pronti a soddisfare le sue richieste di stipendio. Avremo un incontro finale in Italia la prossima settimana".