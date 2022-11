Il Bayern irrompe su Thuram: per Inter e Juve la rincorsa si complica

© afp

Con il Mondiale alle porte e il campionato messo in stand-by sino a gennaio, per chi resta per forze di cose lontano dal Qatar è tempo di programmazione. Il mercato invernale è più vicino di quanto non possa sembrare: dalla Coppa del Mondo arriveranno di certo nuove indicazioni e suggestioni, con gli occhi di dirigenti e osservatori fissi sugli obiettivi per la ripresa della corsa scudetto. Tra i tanti giocatori nel mirino delle nostre big (al di là del tema rinnovi, discorso diverso e aperto su vari fronti) c'è sicuramente Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. L'Interesse dell'Inter è noto e datato (il figlio d'arte è già stato vicinissimo ai nerazzurri un anno fa, prima dell'infortunio al ginocchio che ne ha condizionato tutta la scorsa stagione), la Juve si è interessata, così comeanche il Milan: l'attaccante francese, convocato in Qatar da Deschamps, può come detto liberarsi a parametro zero a giugno ma già a gennaio potrebbe cambiare squadra per una cifra non lontana dai 10 milioni. Fa gola alle nostre big ma dalla Germania assicurano che interessa soprattutto al Bayern e quando il club bavarese si muove su un giocatore che milita in Bundes di solito non lascia spazio alla concorrenza. Dopo una stagione, la scorsa, condizionata come detto dal grave infortunio patito nell'agosto del 2021, in questa prima parte di annata Thuram è tornato su livelli decisamente alti (10 gol in 15 partite in campionato a cui si aggiungono altre tre reti in Coppa di Germania). Deschamps lo ha voluto con sé ai Mondiali e lì, per quanto apparentemente chiuso da fenomeni come Mbappé, Benzema, può consacrarsi. Il Bayern, dunque, è ora come ora in vantaggio, Inter e Juve non hanno mollato la presa, o per lo meno non hanno alzato bandiera bianca: l'operazione a queste condizioni non è facile, ma non è neppure impossibile.