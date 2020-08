A Barcellona ora temono veramente di perdere Messi: "Non può andarsene così"

In fondo per mettere a tacere le indiscrezioni di questi giorni basterebbe una presa di posizione dell'interessato. Eppure è proprio lui, Leo Messi, a continuare a tacere, alimentando così le tante voci che circolano sul suo futuro. Un silenzio assordante che a questo punto alimenta i timori del mondo blaugrana, specie all'indomani dell'incontro tra il numero dieci del Barcellona e Ronald Koeman. Quello che per i più oltranzisti doveva essere il faccia a faccia risolutivo e chiarificatore si è trasformato invece in un mezzo incubo per la tifoseria blaugrana che mai come oggi vede e teme lo spettro di una separazione clamorosa. E così anche la stampa catalana, con il Mundo Deportivo e Sport in prima fila, si trova a dover ammettere che le ipotesi Inter, Psg e City (con gli inglesi dati in secondo piano) sono tutt'altro che irrealistiche. Un dilemma, o per certi versi un dramma, affrontato facendo leva sull'orgoglio e il senso di appartenenza dell'argentino, sottolineando come un addio in questo momento suonerebbe quasi come un tradimento: andarsene ora, in un frangente tanto delicato della storia barcelonista, viene considerato un voltafaccia quasi imperdonabile.