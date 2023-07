Icardi, niente Milan e Juve: resta al Galatasaray a titolo definitivo

CIAO ITALIA

Accordo con il Psg per l'attaccante argentino. Al club francese andranno 10 milioni di euro

© Getty Images Né Milan né Juve nel futuro di Mauro Icardi, che resterà al Galatasaray. Secondo quanto riporta l'Equipe è vicino infatti l'accordo tra il Psg e il club turco per il trasferimento dell'attaccante argentino a titolo definitivo. Ai francesi, con cui aveva un contratto fino al 2024, andranno 10 milioni di euro. Nel settembre 2022 Icardi è passato al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto dopo tre anni a Parigi e in questa stagione, grazie ai suoi 22 gol e 7 assist in 24 presenze in campionato (23 e 8 in 26 totali), ha contribuito alla conquista del campionato.

"So che io e Mauro torneremo in Italia...", aveva detto di recente Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, alimentando i rumors su un possibile ritorno dell'attaccante argentino nel nostro campionato. Poi su Instagram il post con una foto in posa davanti al Duomo, accompagnata dalla scritta Milano e una clessidra, ad accrescere la suggestione intorno a una seconda vita calcistica a Milano, sponda Milan, che aveva pensato a lui come alternativa a Giroud. Niente Milan e niente Juve, che lo avrebbe voluto in caso di partenza di Vlahovic: Icardi continuerà a giocare nella squadra che lo ha fatto rinascere. L’ex attaccante dell'Inter aveva anche rifiutato un'offerta araba da 25 milioni di euro a stagione.