Wanda Nara, nostalgia o mercato? "So che io e Mauro torneremo in Italia..."

Segnali dalla Turchia

L'agente e moglie dell'attaccante argentino ora al Galatasaray ha parlato a Gente dei tempi vissuti a Milano e di futuro

© Getty Images Wanda Nara ha lanciato indizi sul possibile ritorno di Icardi in Italia al settimanale Gente: "Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che io e Mauro torneremo: è un paese dove eravamo e saremo sempre felici." Frase di circostanza o possibilità di un trasferimento in Serie A? Intanto posta una clessidra dal Duomo di Milano e conduce Masterchef Argentina.

"Oggi, quando mi trovate un po' stanca, direi di sì, mi manca qualcosa che facevo in Italia e in Francia. Ma la realtà è che sono felice di Masterchef e di tutto ciò che mi sta accadendo, e non rimpiango nulla. Inoltre, ricevo offerte di lavoro sempre più interessanti. D'altra parte, sono una donna che vive sempre legata al presente e oggi il mio è in Argentina" ha affermato la showgirl. Poi, l'ennesimo riferimento all'Italia: "La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l'abbiamo. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare" ha affermato Wanda.

© Getty Images

Icardi è anche protagonista del mercato in Turchia: dopo una trionfale stagione da 26 presenze e 23 gol conclusa con la vittoria del campionato al Galatasaray, avrebbe chiesto 10 milioni di euro l'anno per restare. Una cifra che appare fuori mercato per le casse del club turco, ma che potrebbe in realtà nascondere un significato nascosto: si tratta di una richiesta irraggiungibile per cercare di farsi cedere? Le parole sibilline di Wanda lasciano presupporre questa possibilità, e in Italia gli ammiratori non mancano: Roma e Milan sono in cerca di una garanzia in zona gol e Maurito in Serie A ha già segnato 111 gol in 188 partite. In Turchia è in prestito secco dal Psg, che non ha intenzione di riportarlo in Francia e sarebbe disposto a venderlo.