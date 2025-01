Juventus, idea Chukwuemeka per il centrocampo

Il mercato della Juventus non si fermerà alla difesa, il club bianconero si concentrerà anche sul mercato in uscita e se dovesse partire Nicolò Fagioli, verrebbe rimpiazzato dall'arrivo di un centrocampista last minute e fra i nomi proposti c'è anche quello di Carney Chukwuemeka. Il centrocampista inglese di origini nigeriane classe 2003 in questa stagione non sta trovando spazio al Chelsea (solo 5 presenze con Maresca in panchina per un totale di 130 minuti giocati) e da qui nasce l'idea di lasciare i Blues possibilmente a titolo definitivo, ma anche in prestito. Nell'estate 2022 fu pagato 18 milioni di euro per strapparlo all'Aston Villa.