Ibrahimovic: "Il mio contratto non scade, metto pressione al Milan per restare a vita"

MILAN

Lo svedese: "Ho degli obiettivi da raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto"

"Il mio contratto non scade. Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho degli obiettivi da poter raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto". Zlatal Ibrahimovic, ospite di "Che tempo che fa" su Rai Tre non nasconde certo il suo desiderio di continuare a vestire la maglia rossonera oltre il prossimo giugno. Lo svedese, che ad ottobre ha compiuto 40 anni, ha però anche parlato dell'ipotesi del ritiro dal calcio: "Non so cosa ci sarà dopo, perciò ho un po' paura di smettere. Vediamo, ma voglio continuare a giocare".

"L'adrenalina mi fa stare a questi livelli - ha proseguito Ibra - e senza adrenalina non sarei dove sono. E' la chiave di tutto. Prima ero più rock and roll e bello, adesso sono più maturo. Da bambino ero molto attivo. I miei genitori provavano a controllarmi ma non ci riuscivano". Una lunga chiacchierata in cui c'è spazio anche per l'oggi, con la sfida di Champions League contro il Liverpool: "E' una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va". Parole invece di grande affetto per il suo procutore Mino Raiola: "Mino è tutto...un agente, un amico, un papà, più di un famigliare. All'inizio della mia carriera mi ha aiutato molto".