Hjulmand saluta l'Italia: accordo a un passo con lo Sporting Lisbona

LECCE

Il Lecce non ha convocato il giocatore per la trasferta di Cadice e gli ha dato il permesso di incontrarsi con i dirigenti del club portoghese

© Getty Images Morten Hjulmand si prepara a lasciare la Serie A. La fumata bianca sulla trattativa tra il Lecce e lo Sporting Lisbona è arrivata e l'affare ormai è giunto alla stretta finale. "L'U.S. Lecce comunica che dell'elenco dei convocati per la trasferta di Cadice non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto e ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese", si legge in una nota del club giallorosso. Parole che lasciano pochi spazi a dubbi o incertezze sul futuro del giocatore che negli ultimi mesi è stato più volte accostato ad alcune squadre del campionato italiano, tra cui anche il Milan.

Scovato in Austria da Corvino, il danese è sbocciato in Salento nell'ultima stagione con la maglia del Lecce, mettendosi in mostra e attirando l'attenzione di diverse squadre in Serie A. Ad accaparrarsi il suo cartellino, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo momento, però non sarà una squadra italiana, ma portoghese. Troppo alte le richieste del club pugliese per il centrocampista ex Admira Wacker, la cui valutazione era intorno ai 20 milioni più bonus all'inizio della trattative.

Sulle sue tracce, dopo le voci di una possibile partenza di Krunic direzione Turchia, si era messo il Milan. Ma un pensierino l'aveva fatto anche Atalanta e Lazio per puntellare la mediana. Sondaggi che hanno dovuto fare subito i conti con i piani del Lecce, intenzionato a far cassa col giocatore dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione. Prestazioni che hanno invece convinto lo Sporting a investire su di lui. Cifre alla mano, al momento, non è ancora chiara la valutazione finale su cui è arrivata l'intesa, ma non dovrebbe scostarsi molto dalle richieste dei giallorossi (si parla di 18 milioni di euro). Morten Hjulmand prepara le valigie ed è pronto a firmare con lo Sporting Lisbona fino al 2028.