Higuain: "Voglio godermi la Juve e restare fino al termine del contratto"

Gonzalo Higuain è riuscito a restare alla Juve e vuole farlo sino al termine del contratto. Anche se l'idea di chiudere la carriera al River Plate.... "Non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi nei miei confronti, ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l'esperienza in bianconero e a rispettare il contratto. Ad andare via non penso", ha detto l'attaccante a Fox Sports. Juventus: Dybala oppure Higuain?

Sull'addio alla nazionale annunciato lo scorso marzo: "Per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell'Albiceleste ho vissuto momenti intensi, belli e brutti, poi ho deciso di lasciarla. Se ci fosse stata il Var ai Mondiali in Brasile? Inutile guardare al passato, ma penso che sarebbe stato diverso. Ho giocato tanti anni con la nazionale e ho sempre cercato di dare il massimo: ho una figlia bellissima e adesso ho più tempo da dedicare a lei: chiudere con la nazionale mi dà la possibilità di stare più tranquillo".

