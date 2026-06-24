Hernani vicino al Palermo, il ds Osti tratta con il Monza

24 Giu 2026 - 08:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Palermo calcio è vicino a chiudere il primo colpo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è infatti in fase avanzata nella trattativa con il Monza per l'acquisto a titolo definitivo di Hernani. Il centrocampista brasiliano, 32 anni, arrivato in Brianza nello scorso mercato di gennaio, si è messo in evidenza nella seconda parte della stagione di Serie B con sei gol e due assist tra regular season e playoff. A Palermo ritroverà Filippo Inzaghi, che lo ha allenato alla Reggina nella stagione 2022-2023.

Ultimi video

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

02:01
Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

Accomando: "Mercato Juve, per la porta c'è un nuovo obiettivo"

02:09
Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

Accomando: "C'è una nuova idea per la dirigenza"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

01:22
Ripartenza Fiorentina

Fiorentina, Paratici chiaro sul futuro di Kean

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

I più visti di Mercato

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

Ronaldinho torna a giocare a 46 anni con il Ravenna in Serie C: le foto della sua carriera

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Mercato ora per ora
Vedi tutti
08:41
Hernani vicino al Palermo, il ds Osti tratta con il Monza
23:25
L'Atalanta piomba su Alajbegovic: contatti con l'entourage per anticipare la Roma
22:57
Sorpresa Cesena, Diamanti è sempre più vicino: contratto di un anno con opzione
22:37
Genoa, Lopez annuncia il rinnovo di Messias per un'altra stagione
17:58
Ravenna, è ufficiale l'ingaggio di Ronaldinho: "Voglio segnare mio ultimo gol da professionista con questa maglia"