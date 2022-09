Haaland, il padre: "Vuole giocare in Serie A e in tutti i campionati d'Europa"

Alfie Haaland, papà del fenomeno del Manchester City Erling, fa sognare le big di Serie A. "Penso che voglia mettere alla prova le sue qualità in tutti i campionati - le parole, riportate dal Times, che Haaland Sr ha rilasciato per il documentario sul figlio, 'Haaland, la grande decisione' - Quindi potrebbe giocare in ciascun campionato per 3 o 4 anni al massimo. Potrebbe passare due anni e mezzo in Germania, due anni e mezzo in Inghilterra e poi in Spagna, Italia e Francia, no? Non sappiamo se succederà".