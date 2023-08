Dalla Francia

Il club parigino ha ordinato la rimozione immediata dell'effige del giocatore dal Parco dei Principi e ha ritirato le sue maglie dal negozio

© Getty Images Il Psg ha fatto rimuovere l'immagine di Mbappé dal Parco dei Principi e ha smesso di vendere la sua maglia nello store fisico del club, mentre è ancora presente su quello online. Questo il nuovo capitolo dello scontro senza quartiere tra giocatore e società. Mbappé al momento si allena da solo con i cosiddetti "indesiderabili" ed è fuori rosa in attesa di sviluppi sul mercato. Il calciatore ha fatto scadere l'opzione di rinnovo il 31 luglio, ha rifiutato l'incredibile offerta dall'Arabia e vuole andare via a zero nel 2024. A riportare la notizia è The Sun, giornale inglese.

Il Psg chiede 250 milioni di euro per la sua stella, una cifra che per ora in Europa ha messo in fuga tutti. Il Real Madrid, club designato per il futuro del fenomeno di Bondy, attende sornione e cosciente del fatto che più passa il tempo più le pretese parigine dovranno sgonfiarsi. Un addio a zero, infatti, non è assolutamente contemplato da Al-Khelaifi: sarebbe un bagno di sangue economico dopo le mostruose cifre investite per il cartellino (180 milioni) e lo stipendio del francese.

