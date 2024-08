L'Inter non molla Gudmundsson: la Fiorentina è avanti ma Arnautovic può cambiare tutto

INTER

L'attaccante islandese sa dell'interesse dei nerazzurri e per il momento preferisce aspettare

La Fiorentina è avanti, l'accordo con il Genoa c'è da giorni, ma al momento Gudmundsson resta ancora un giocatore rossoblù. Il passo definitivo non è ancora arrivato e potrebbe non arrivare nonostante i 25 milioni che tra prestito oneroso e riscatto i Viola si sono impegnati a versare nelle casse del club ligure. Il motivo sta nel fatto che l'islandese sa che l'Inter non ha distolto l'attenzione su di lui e che anzi la cessione di Retegui all'Atalanta può aver aperto uno scenario del tutto nuovo, inserendo nella partita anche Arnautovic. L'attaccante austriaco può diventare infatti in questo momento una pedina gradita per il Genoa, alla ricerca di un vero e proprio centravanti. Così dunque l'Inter si è nuovamente mossa, prospettando uno scambio di prestiti che nelle ultime ore ha sparigliato lo carte. O potrebbe farlo.

Non mancano certo gli ostacoli, in primis l'ingaggio di Arnautovic. Si aggiunga poi che l'Inter continua a battere la strada del prestito con diritto di riscatto, escludendo l'obbligo, ma l'esordio di campionato proprio a Marassi dei campioni d'Italia potrebbe essere l'occasione per un contatto ufficiale tra le parti, con una trattativa destinata a diventare molto calda la settimana prossima. Il tutto, va ribadito, senza scordare che la Fiorentina resta saldamente presente e pur sempre in vantaggio, almeno sul fronte societario. Poi però c'è la volontà del giocatore e a quanto pare quella di Gudmundsson porta verso una pausa di riflessione a tinte ancora nerazzurre.

