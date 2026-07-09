Gosens cedibile, la Fiorentina può venderlo a una cifra shock

Robin Gosens potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato, complice l'interesse dello Schalke 04 che ha già avviato i primi contatti con la dirigenza toscana. Il club viola, spiega Bild, ha aperto alla cessione, dichiarandosi pronto ad accettare anche una cifra di poco superiore al milione di euro per l'esterno tedesco, già vicinissimo all'addio a gennaio in direzione Nottingham Forest. La decisione finale spetta ora interamente al calciatore, il quale tuttavia frena sul trasferimento a Gelsenkirchen, mostrando forti perplessità sia sulla destinazione sia sulla proposta economica al ribasso rispetto all'attuale ingaggio percepito in Italia.