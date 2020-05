Goetze occasione d'oro per l'Italia. Ma c'è il problema ingaggio

MERCATO

Da quando è diventato ufficiale il mancato rinnovo di Mario Goetze con il Borussia, il nome dell'eroe di Brasile '14 è uno dei punti fermi dei titoli di mercato. La volontà del giocatore di preferire la serie A ad altri campionati europei, per gli impegni lavorativi della moglie modella, ha fatto pensare a possibili approdi italiani. Il Milan ci aveva già provato con la passata gestione societaria e anche Lazio e Roma sono alla finestra per capire se ci siano margini di manovra,

L'occasione di prendere un campione di quel livello a parametro zero è ghiottissima. Il problema resta l'ingaggio che, compresi i bonus, si avvicina agli 8 milioni a stagione. Una cifra lontana dai parametri delle squadre italiane che pensano a lui. Resta da valutare quanto Goetze sia disposto ad abbassare le sue pretese economiche per poter giocare in serie A.

