Mercato
intreccio di mercato

Napoli, Musah all'Atalanta sblocca l'arrivo di Brescianini dalla Dea: Milan ago della bilancia del triangolo di mercato

Asse di mercato per il centrocampo di Napoli, Atalanta e Milan, le trattative per Musah e Brescianini sono legate

25 Ago 2025 - 12:37
© Getty Images

© Getty Images

Intreccio di mercato sull'asse Milano-Bergamo-Napoli, con il Milan e l'Atalanta che stanno trattando per la cessione di Musah e gli azzurri che sono in attesa per l'arrivo di Brescianini. Un triangolo da Nord a Sud che dipende principalmente dai rossoneri, il cui ok alla cessione dell'americano aprirà le porte del Maradona al centrocampista della Dea che piace a Conte. Operazione che, tra l'altro, si concluderebbe a un anno di distanza da quel quasi passaggio al Napoli per Brescianini, salvo poi sposare gli orobici permettendo ai partenopei di virare su McTominay.

Tutto dipende dal Milan, o quasi. Perché se è vero che i rossoneri stanno cercando una nuova sistemazione per Yunus Musah, c'è anche da soddisfare una richiesta economica. Il desiderio è incassare almeno 30 milioni per monetizzare dalla cessione dell'americano, ma le pretese del Diavolo avevano già fatto allontanare mesi fa il Napoli.

Hojlund, pronto l'assalto finale: anche McTominay scende in campo per convincerlo

Lo stesso Napoli che, però, potrebbe fornire alla Dea l'assist decisivo con l'acquisto di Marco Brescianini. Il centrocampista, che piace e non poco a Conte per la sua fisicità, potrebbe portare nelle casse dei nerazzurri i fondi necessari da investire poi nuovamente per l'ex Valencia. C'è il sì del calciatore, resta da convincere l'Atalanta in base alla fattibilità dell'operazione Musah.

E il Milan non sta a guardare inerme, perché l'eventuale cessione dell'americano porterebbe nuovamente i rossoneri sul mercato a caccia di Giovanni Fabbian.

napoli
atalanta
musah
marco brescianini
milan

Calciomercato live

Calciomercato live

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma-City, accordo vicino: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

L'urlo di Italiano scuote il mercato: perché non fare come nel 2018?

Calciomercato live

Calciomercato live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

15:05
Juve, in arrivo la prima offerta dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez
14:06
Sassuolo, oggi visite mediche per Matic
13:05
Fiorentina, visite mediche per Piccoli
12:35
Inter, Asllani passa al Torino: è ufficiale
11:25
Juve, Djalò vicino al Besiktas (che prende anche El Bilal Touré)