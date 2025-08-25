Napoli, Musah all'Atalanta sblocca l'arrivo di Brescianini dalla Dea: Milan ago della bilancia del triangolo di mercato

Asse di mercato per il centrocampo di Napoli, Atalanta e Milan, le trattative per Musah e Brescianini sono legate
Intreccio di mercato sull'asse Milano-Bergamo-Napoli, con il Milan e l'Atalanta che stanno trattando per la cessione di Musah e gli azzurri che sono in attesa per l'arrivo di Brescianini. Un triangolo da Nord a Sud che dipende principalmente dai rossoneri, il cui ok alla cessione dell'americano aprirà le porte del Maradona al centrocampista della Dea che piace a Conte. Operazione che, tra l'altro, si concluderebbe a un anno di distanza da quel quasi passaggio al Napoli per Brescianini, salvo poi sposare gli orobici permettendo ai partenopei di virare su McTominay.
Tutto dipende dal Milan, o quasi. Perché se è vero che i rossoneri stanno cercando una nuova sistemazione per Yunus Musah, c'è anche da soddisfare una richiesta economica. Il desiderio è incassare almeno 30 milioni per monetizzare dalla cessione dell'americano, ma le pretese del Diavolo avevano già fatto allontanare mesi fa il Napoli.
Lo stesso Napoli che, però, potrebbe fornire alla Dea l'assist decisivo con l'acquisto di Marco Brescianini. Il centrocampista, che piace e non poco a Conte per la sua fisicità, potrebbe portare nelle casse dei nerazzurri i fondi necessari da investire poi nuovamente per l'ex Valencia. C'è il sì del calciatore, resta da convincere l'Atalanta in base alla fattibilità dell'operazione Musah.
E il Milan non sta a guardare inerme, perché l'eventuale cessione dell'americano porterebbe nuovamente i rossoneri sul mercato a caccia di Giovanni Fabbian.
