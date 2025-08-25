Napoli, Musah all'Atalanta sblocca l'arrivo di Brescianini dalla Dea: Milan ago della bilancia del triangolo di mercato

Tutto dipende dal Milan, o quasi. Perché se è vero che i rossoneri stanno cercando una nuova sistemazione per Yunus Musah, c'è anche da soddisfare una richiesta economica. Il desiderio è incassare almeno 30 milioni per monetizzare dalla cessione dell'americano, ma le pretese del Diavolo avevano già fatto allontanare mesi fa il Napoli.