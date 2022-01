Panchina Genoa, saltato l'accordo con Labbadia: può tornare Maran

Non sarà Bruno Labbadia il successore di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. L'accordo tra la società rossoblù e il tecnico tedesco che sembrava a un passo è saltato definitivamente per via del mancato accordo sul contratto che ha portato alla fumata nera. Niente viaggio in Italia per Labbadia e Genoa costretto nuovamente a cambiare i piani. Per la panchina del Grifone ora il favorito è uno degli altri allenatori a libro paga: Rolando Maran.