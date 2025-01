Balotelli si sfoga: "Sono ancora al Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe". Suggestione Trapani

"Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe". Dopo le voci su un possibile addio immediato ai liguri, arriva puntuale la stoccata di Mario Balotelli. Direttamente dai social il 34enne ha tirato una frecciata al suo allenatore Patrick Vieira e non solo aggiungendo: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Ma ho rispetto dei tifosi e poi della 'società'".