Genoa: Andreazzoli esonerato, si attende Thiago Motta

SERIE A

Thiago Motta tornerà in Serie A, ma questa volta lo farà in veste di allenatore. Siamo a Genova, sponda rossoblù, e si attende a breve da parte della società del presidente Preziosi quello che tutti nelle scorse ore stavano aspettando: l'ufficializzazione del nuovo tecnico. Nel frattempo il Genoa comunica "di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione". Thiago Motta torna a casa

Thiago Motta è pronto a ricominciare. E per farlo ha scelto la sua ex squadra. Il presidente Preziosi è sembrato subito soddisfatto all'idea di avere l'ex centrocampista rossoblù alla guida della squadra: "Conosce bene la nostra realtà, ha visto tutte le partite, sa quello che c'è da fare per rilanciare questa squadra".

Thiago Motta ha idee interessanti e da allenatore vuole imporsi con queste. Una su tutte: il modulo 2-7-2 con portiere a centrocampo. Uno schieramento mai visto, difficile da immaginare ma no, non è uno scherzo. Una provocazione, certo. La pazza idea del modulo con 7 centrocampisti l'ha confidata lui stesso circa un anno fa quando allenava la U19 del Psg: "Io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo. Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante. Dal portiere parte il gioco, con i piedi, e dalle punte il pressing offensivo per recuperare la palla". Una filosofia di gioco particolare che potrebbe svilupparsi propio in Italia, patria della tattica calcistica.