Svolta in casa Genoa: esonerato Alberto Gilardino, panchina affidata a Patrick Vieira

Ribaltone in casa Genoa. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, la società rossoblù avrebbe infatti deciso di sfruttare la pausa nazionali per esonerare Alberto Gilardino e affidare la panchina a Patrick Vieira. La decisione sarebbe la conseguenza del difficile avvio di campionato della squadra ligure, reduce dal pareggio in rimonta con il Como nell'ultima sfida di Serie A e attualmente diciassettesima in classifica con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.