Genoa, Gilardino accontentato: arriva Balotelli, lunedì le visite

Mario Balotelli al Genoa, ci siamo. Il club rossoblù ha deciso infatti di chiudere per l'attaccante, che il tecnico Alberto Gilardino voleva fortissimamente in squadra ("Lo ritengo il calciatore adatto ora per il Genoa. È un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. È un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene", ha detto alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Lazio). L'accordo definitivo tra le parti dovrebbe arrivare in serata. Per lunedì sono già state fissate le visite mediche. Per SuperMario, che torna in Serie A dopo l'avventura al Brescia nel 2019/20 (in Italia l'ultima esperienza al Monza nella stagione 2020/21), è pronto un contratto fino a giugno 2025 da 400 mila euro lordi legato a bonus e presenze.