Genoa, dentro o fuori per Balotelli. Lui, intanto, ribadisce: "Non vedo l'ora, voglio aiutarvi"

Se le valutazioni tecniche fossero positive, allora a questo punto la palla passerebbe direttamente agli azionisti del Genoa, i quali hanno già ricevuto pressioni per un innesto in attacco. Per quanto riguarda il Presidente Zangrillo, lui sembra già più che convinto: "Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato", aveva dichiarato alla Gazzetta qualche giorno fa. Intercettato anche oggi al di fuori della Lega Serie A, pare non aver cambiato idea ma ha sottolineato come la questione non sia più di sua competenza: "Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo".